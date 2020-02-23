إنتفاضة داخل “نادي الفنانين” بأم درمان

الخليج 365 :

احتج عدد كبير داخل نادي الفنانين بأم درمان على الوضع القانوني للنادي القائم الآن ووصفوه بالضعيف الذي لا يلبي طموحاتهم وطالبوا بتغيير وضع النادي المنضوي تحت إدارة المجلس الأعلى للمهن الموسيقية إلى نقابة كما كان في الماضي “نقابة المهن الموسيقية” التي تم تأسيسها في بداية ستينيات القرن الماضي حتى تمثل الفنانين والموسقيين وتلبي طموحاتهم.

وقال عضو النادي الفنان سيف الجامعة بحسب صحيفة السوداني، “إننا لن نستطيع أن نمنع الغناء الهابط والمبتذل لأننا ليس لدينا سلطة تجاه ذلك”.

وأفاد “إذا تم توفيق أوضاعنا وتحولنا إلى نقابة نستطيع أن نحاسب وأن نحفز وأن نسن القوانين التي تحفظ حقوق الفنانين وتطور من مقدراتهم”. وأضاف قائلا “أبوابنا مشرعة لكل الفنانين الشباب وفق النظم المعمول بها لإجازة الصوت ونستثني من هذه اللجان طلبة كلية الموسيقى والدراما”.