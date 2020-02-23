تصاعدت أسعار السكر بشكل جنوني وربما يتجاوز السقوفات المتوقعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كتب أحدهم عبارة مختصرة في مواقع التواصل قائلا: “6 الآف جنيه لجوال السكر في رمضان”، وربما لم ينتبه الكثيرون لهذا لكنهم بالطبع سيجدون الأمر واقعا بينهم بعد أقل من شهرين تقريبا عندما يطرق شهر رمضان المعظم الأبواب ايذانا بالدخول، تزامنت العبارة مع خبر تم نشره مفادها أن أكبر شركات السكر في البلاد “كنانة” أعلنت زيادة طفيفة في أسعار السكر من المصنع للجوال زنة “50” كيلو من 1750 إلى 2395 جنيهاً، وكذا فعلت بعض شركات السكر الأخرى الأمر نفسه مع تفاوت الدرجات، أبرزها شركة السكر السودانية، التي حددت مبلغ “2” ألف جنيه للجوال.

وإن كانت الزيادة ليست كبيرة بما يمكن تسميته التأثير الكبير في السوق الا أن جشع التجار، في السوق سيحاول البحث عن مداخل لاحتكار السلعة قبل رمضان حتى يفرض اسعار عالية مقارنة مع السعر الرسمي، والملاحظة العملية ان سعر جوال السكر بالسوق “الاسود” بلغ أكثر من 300 الآف جنيه، وهو رقم كبير مقارنة مع الاسعار الرسمية، اذا اخذنا في الاعتبار ان عمليات النسبة الاكبر من عمليات الانتاج تتم داخليا في المصانع الوطنية، ووفقا لهذا الواقع فان البعض يتساءل عن الدور الذي يمكن تلعبه شركات السكر في تخفيف حدة السوق في هذا المجال وتوفير سلعة في متناول الجميع عندما يهل الشهر الكريم؟.

بالنسبة لشركة سكر كنانة فان الأمر يمثل تحدي لها حسبما ورد عنها من معلومات، لكونها أعلنت عن زيادات كبيرة في أنتاجها لهذا العام وسجل أعلي معدل انتاج منذ انشائها وبلغ أكثر من “52” ألف جوال، في الاسبوع الماضي، وبحسب الشركة أن الطفرة أتت من الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الشركة لتنفيذ السياسات الكلية بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأوضحت أن هذه الإنتاجية ستسهم في توفير السلعة بالأسواق بمايسهم في خفض أسعارها التي ارتفعت بدون وجود أي مبررات منطقية.

وفقا لاحصائيات ان الاكتفاء الذاتي بالنسبة لسلعة السكر في البلاد تحتاج إلى 2 مليون طن سنوياً، وبناء على المعلومات المتاحة عن الانتاج المحلي فان المصانع مجتمعة تنتج حوالي 550 ألف طن، نصيب كنانة من تلك الانتاجية حوالي 400 ألف طن، يقول نائب العضو المنتدب لشركة كنانة ومدير الموقع يحي محمد يوسف، إن رفع الانتاجية يعتمد على كمية القصب المطحون ونوعيته وخفض الاستخلاص وان ذلك ماقاموا به في الفترة الأخيرة بمحاولة تطوير عملية الانتاج لسد النقص في السلعة، مشيراً إلى انهم في بحث دائم لتطوير نوعية زراعات قصب السكر، وأضاف”متفاءلون بتحقيق طفرة كبيرة في صناعة السكر خاصاً وان هناك متسع من الوقت في الموسم الزراعي الذي يبدا في منتصف نوفمبر وينتهي في منتصف مايو”.

وبالطبع فان لوزارة الصناعة، بعض الحلول والتي يمكن ان تسهم بها في معالجة الخلل تفاديا للاضرار التي يمكن ان تلحق بالمواطن في رمضان، وبالنسبة لقوى الحرية والتغيير فان الامر يحتاج إلى تدخل من قبل الدولة، سيما بعد قرار وزارة المالية بتحرير سعر الوقود خاصة بالنزين، يقول رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير عادل خلف الله، إن ارتفاع أسعار السكر يعود لأسباب تحرير الجزئى للبنزين من قبل وزير المالية، وقال حذرنا وزير المالية قبل الإقدام على خطوة تحرير البنزين، لجهة أن الوقود يعتبر بكل أنواعه الدنمو المحرك لعمليات الإنتاج والإنتاجية، ابتداءً من الحقل وأنتهاءً بوصول السلعة للأسواق، وطالب عادل في تصريح سابقا لصحيفة لآخر لحظة، وزير المالية بالتراجع عن قرار تحرير الوقود ووقف روشتة البنك الدولي المتعلقة بخفض قيمة الجنية وزيادة سعر الدولار الجمركي، متوقعاً أن زيادة ستطرأ على السكر، خاصة وأن رمضان على الأبواب في ظل قرار وزير التجارة بمنع احتكار سلعة السكر.