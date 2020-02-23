محافظ البنك المركزي: لا مجال لأي جهة للتدخل في التوظيف بالبنك

الخليج 365 :

أوصد محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، الباب أمام أي تجاوزات في عملية التوظيف بالبنك، وقال إن من يشغل اي وظيفة بالبنك من الآن فصاعدا لابد من ان يكون مؤهلا.

فيما أعلنت مفوضية الاختيار، طي عهد المحسوبية والوساطات في الخدمة المدنية.

وتم اليوم “الأحد”، تدشين الامتحان الإلكتروني بمفوضية لجنة الاختيار للمتقدمين لوظائف عبر المفوضية لأول مرة.

وأضاف المحافظ خلال التدشين: “لن تكون هناك أي فرصة لأي جهة مهما كانت حكومية أو قطاع خاص أو أفراد أو جماعات ضغط أن تتدخل في التوظيف أو تحديد من يتم اختياره”.

وقال المحافظ إن عدد من خضعوا للمعاينات بلغ (6) آلاف شخص سيتم اختيار مائة منهم لوظائف البنك المركزي.

وتوقع عبد الرحيم أن تأتي العملية بأفضل الكفاءات، وطالب جميع المصارف بأن تُخضع من تختارهم للعمل إلى لجنة الاختيار.

وأشار إلى أنهم طلبوا من لجنة الاختيار حفظ أسماء الذين خضعوا للمعاينات ولم يتم استيعابهم لضيق الفرص لاختيارهم لملء الوظائف الشاغره لدى البنوك.

وأوضح أن المتقدمين خضعوا لامتحان تحريري ومعاينة شخصية من لجنة الاختيار والبنك المركزي إضافة لشخصية محايدة، وأكد أن الامتحان هو الأساس للتوظيف وليس فيه أي نوع من المحاباة لجهة ان نتيجته ستظهر إلكترونياً.

من جانبه، أعلن المفوض العام للجنة الاختيار عبد السلام حمزة، البحث عن الوظائف المخبأة في الخدمة المدنية لتلافي الفساد في التوظيف.

وأكد العمل على تعافي الوظائف العامة من الأمراض العامة كالمحسوبية والمحاباة والواسطة، وقال إن دور المفوضية ينحصر في تنظيم عملية الاختيار للوظائف