الهلال الخرطوم يتوجّه إلى عطبرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تتوجّه بعثة الهلال الخرطوم إلى ولاية نهر النيل غدًا”الأثنين”، لخوض مباراة المرحلة الـ”22″ من بطولة الدوري الممتاز أمام الفلاّح عطبرة. وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”الأحد”، إنّ عضو مجلس الإدارة سيف الدين أبو كلابيش سيقود بعثة الفريق. وينتظر أنّ يؤدّي الهلال بملعب عطبرة مساء غدٍ”الأثنين” تدريبًا ختاميًا يعمل فيه الفاتح النقر على رسم الخطة النهائية. ويتواجد الهلال في المركز الثاني بالدوري الممتاز برصيد”39″ نقطة.

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