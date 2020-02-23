بالصور : القبض على عصابة تتزعمها طبيبة منقبه تنشط في نهب المنازل ببحري

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم وفرعية مباحث بحري من وضع حد للنشاط الإجرامي لتشكيل عصابي تتزعمه طبيبة ترتدي النقاب وتنشط في نهب منازل المواطنين.

وقال اللواء زين العابدين عثمان مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة بحسب اليوم التالي إنه إثر توفر معلومات وبلاغات عن قيام تشكيل إجرامي يداهم منازل المواطنين ويرتكب جريمة النهب تحت تهديد السلاح، تم تشكيل قوة من مباحث الولاية وفرعية بحري، وتم جمع المعلومات الميدانية وتطابقها مع إفادات وأقوال المبلغين، وتم نصب كمين محكم، نجحت القوة إثره في القبض على طبيبة وشقيقها و(3) متهمين من معتادي الإجرام

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تم الاتفاق الجنائي بينهم، وارتكبوا جرائم نهب بمناطق الحلفايا والصافية وحي المنارة بمحلية كرري وتم تدوين بلاغات بأقسام الشرطة بدائرة اختصاص الأحياء. وباخضاع المتهمين للتحقيق سجلوا اعترافات وارشدوا التحري على المنازل التي نهبوها والمعروضات بجانب تحريز أدوات ارتكاب الجريمة منها (قفازات وأقنعة) بجانب سلاح أبيض (مدية) وطبنجة وأجهزة تلفون محمول تم وضعها معروضات في البلاغات المدونة في مواجهة أفراد التشكيل العصابي تحت طائلة القانون الجنائي.

وأكد اللواء زين العابدين يقظة وجاهزية شرطة الولاية لحفظ الأمن وانفاذ القانون وتقديم الجناة للعدالة بجانب استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الرقم المجاني 999.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)