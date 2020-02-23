مباحث المرور تضبط شبكة تزوير مستندات ترخيص مركبات بالخرطوم

التاريخ: 23-فبراير-2020
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تمكنت شعبة مباحث مرور ولاية الخرطوم في كمين محكم من ضبط شبكة إجرامية تزور أوراق ترخيص المركبات إثر عملها على ترخيص مركبة دبل كاب موديل2009، دخلت البلاد عن طريق التهريب.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي بحسب اليوم التالى أن أفراد الشبكة قاموا بتزوير المستندات وأوراق ملكية المركبة بغرض ترخيصها بجانب قيامهم بسرقة لوحات تخص مركبة أخرى ومن ثم بيعها.
وتم فتح بلاغ جنائي بقسم مرور الخرطوم شمال فى مواجهتم تحت المادة (123) من القانون الجنائي
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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