جرام الذهب يرتفع ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الخرطوم

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements ارتفع اليوم بحسب سونا سعر جرام الذهب ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ عيار 21 (كويتي وبحريني وسعودي وتركي) شراء للجرام 5300 جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 4700 جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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