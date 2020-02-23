الصحة الاتحادية:لا عزل إلا للمشتبهين بكورونا

أكد د. بابكر المقبول مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية بحسب سونا ، أنه لا عزل للقادمين من الصين ، إلا الحالات المشتبهة بمرض كورونا والتي تم رصدها .

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وأضاف المقبول في تصريح لـ”سونا” اليوم أن هناك رقابة ورصد ومتابعة دقيقة لوزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية للقادمين من الصين ولكن لا يوجد عزل لهم. وعزا المقبول ذلك لضخامة الأعداد التي قدمت من الصين والتي قال أنها تزيد من 500 شخص..

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)