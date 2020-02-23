الهلال يرتاح قبل مواجهة الفلاح ويغادر لعطبرة بالإثنين

قرّر الجهاز الفني للهلال بقيادة الفاتح النقر والطاقم المعاون، بحسب السودانى منح اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم”الأحد” بعد الفراغ من لقاء الأمل عطبرة في الدوري الممتاز.

وسيؤدي اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الأمل أمس تمارين خفيفة على أنّ ترتاح العناصر الأساسية.

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ومن المنتظر أنّ تغادر بعثة الهلال إلى مدينة عطبرة غدًا”الإثنين” من أجل أداء الجولة الـ”22″ من الدوري الممتاز أمام الفلاح عطبرة المحدّد لها”الثلاثاء” القادم.

ومن المتوقّع أنّ يؤدي “الأزرق” مرانًا خفيفًا على ملعب عطبرة يضع فيه الفاتح النقر خطته لمواجهة بعد غدٍ”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)