كباشي يلتقي وفداً من معاشي الشرطة

أمن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على الدور الذي تضطلع به الشرطة في حفظ الأمن وحماية ممتلكات الدولة والمواطنين، وبحث سيادته لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد معاشي الشرطة، ما شهدته البلاد من أحداث خلال الأيام الماضية وما نسب للشرطة أثناء الموكب الجماهيري بولاية الخرطوم

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وأوضح اللواء شرطة معاش طه جلال الدين عبد القادر في تصريح صحفي، بحسب سونا عقب اللقاء أن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة على عدد من الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة، مضيفاً أن الشرطة تؤدي مهامها بمهنية وحيادية، وينبغي على الدولة أن تعينها وتقف معها في أداء رسالتها.

وعبر اللواء شرطة معاش طه عن قناعتهم بالتحقيق بوصفه يؤدي إلى اكتشاف الحقائق وأن مؤسسة الشرطة قادرة على الدفاع عن نفسها.

وأبان طه أن موقفهم مع الشرطة كمعاشيين يأتي من باب الوفاء لهذه المؤسسة خاصة بعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها مؤخراً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)