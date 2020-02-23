جماهير المريخ تحتفل ببطولة 2018 و (مزمل) يروى تفاصيل الشكوى

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : رياضة 9 مشاهدة واصلت جماهير المريخ احتفالها ببطولة الدوري الممتاز (2018 ) بقرار من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وبحسب صحيفة اليوم التالى احتفل أنصار الأحمر بالبطولة أمس بدار النادي كما استمرت الاحتفالات بولاية البحر الأحمر عبر رابطة مشجعي الفريق ببورتسودان. Advertisements وأعلنت فضائية المريخ عن حلقة خاصة الأربعاء المقبل يروي فيها الدكتور مزمل أبوالقاسم تفاصيل الشكوى حتى إعلان المريخ بطلا لدوري (2018) وتم الترتيب للحلقة بعناية شديدة وينتظر أن تحظى بنسبة متابعة عالية.

ويعد تتويج المريخ بالدوري حدثاً غير مسبوق ومنح الفريق دفعة معنوية هائلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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