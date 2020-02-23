اتحاد الكرة يتعاقد مع مدرب أحمال لثلاثة أسابيع

التاريخ: 23-فبراير-2020
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أكدت لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم السوداني، بحسب صحيفة مصادر بالاتفاق مع مدرب أحمال أجنبي متمرس، للعمل لمدة ثلاثة أسابيع مع الطاقم الفني للمنتخب الأول.
وقال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، د. حسن برقو :” طلب من المدير الفني هوبير فيلود، اتصلنا بمدرب أحمال متخصص جزائري – فرنسي، مقيم بفرنسا للعمل ضمن طاقم الجهاز الفني لمنتخبنا الأول”.
وبحسب برقو، فإن مدرب الأحمال الجديد اسمه “عبد الرحمن”، وسبق له العمل مع فيلود بالأندية الجزائرية، وتم الاتصال به والاتفاق معه.
وأضاف: “مدرب الأحمال سيعمل لفترة ثلاثة أسابيع، تصادف مباراتي المنتخب ضد نظيره الغاني في مارس المقبل بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021م”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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