اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ريشموند يفاجئ مسؤولي المريخ

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 23-فبراير-2020

6 مشاهدة

ريشموند يفاجئ مسؤولي المريخ

فاجأ مهاجم المريخ الغاني ريشموند إدارة النادي بالتوقف عن تحضيرات الفريق والغياب عن المران الذي جرى صباح أمس ( السبت)

Advertisements

وقال ريشموند في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السودانى إن إدارة ناديه لم تفِ بمستحقاته المتمثلة في مقدم العقد إلى جانب الرواتب الشهرية
ولفت المهاجم الغاني النظر إلى أنه تلقى العديد من الوعودات لكن دون جدوى.

وكشف عن إخطاره لمدرب الفريق التونسي المسلمي إلى جانب الجهاز الإداري بغيابه عن التحضيرات إلى حين حل أزمته.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريشموند يفاجئ مسؤولي المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا