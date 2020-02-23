ريشموند يفاجئ مسؤولي المريخ

فاجأ مهاجم المريخ الغاني ريشموند إدارة النادي بالتوقف عن تحضيرات الفريق والغياب عن المران الذي جرى صباح أمس ( السبت)

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وقال ريشموند في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السودانى إن إدارة ناديه لم تفِ بمستحقاته المتمثلة في مقدم العقد إلى جانب الرواتب الشهرية

ولفت المهاجم الغاني النظر إلى أنه تلقى العديد من الوعودات لكن دون جدوى.

وكشف عن إخطاره لمدرب الفريق التونسي المسلمي إلى جانب الجهاز الإداري بغيابه عن التحضيرات إلى حين حل أزمته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)