لجنة ميدانية لمعالجة إشكالات الخدمات بالخرطوم

قرر الاجتماع المشترك بين معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي ومدراء الإدارات العامة بالمحلية اليوم تشكيل لجنة مشتركة من جميع الإدارات العامة لمتابعة ومعالجة إشكالات الخدمات ميدانياً تهدف إلي توحيد الرؤية المشتركة بين جميع الجهات المختصة تجاه تجويد وتطوير الخدمات .

ووجه المعتمد بحسب سونا بانعقاد اجتماع أسبوعي لمناقشة إنفاذ التوجيهات الخاصة بمشروعات التنمية ومعالجة إشكالات الخدمات، إضافة إلى الاستماع للمبادرات المتعلقة بانسياب العمل وفق ما هو مخطط له علاوة علي قراءة موقف إنفاذ الخطط التفصيلية المتعلقة بكل إدارة عامة حسب موازنة العام الجاري، وحصر جميع المشروعات الجاري إنفاذها حسب نسب الانجاز المقدمة ومدى التزامها بالقيد الزمني لانتهائها لمعرفة أوجه التقصير وسبل المعالجة .

وعلي صعيد متصل وقف الاجتماع علي الاستعدادات الجارية لانعقاد الامتحانات النهائية للعام الدراسي وامتحانات شهادة الأساس حيث وجه المعتمد بتهيئة البيئة المناسبة لانعقاد الامتحانات وتوفير المعينات اللازمة والتي تمكن التلاميذ من اجتيازها بالشكل المطلوب، وتهيئة المناخ المناسب لعمل لجان التغيير والخدمات عبر تكامل الجهود مع الجهاز التنفيذي والسعي مع المنسقية العامة على مستويي الولاية والمحلية لاستكمال تشكيل بقية اللجان المتبقية بالأحياء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)