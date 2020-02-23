اتحاد الكاملين يتحدى الاتحاد العام للكرة ونذر مواجهة

تحدى الاتحاد المحلي لكرة القدم بالكاملين، قرار الاتحاد العام للكرة، ببرمجة المباراة الدورية بين الكمال والرابطة القلقالة في دوري الدرجة الأولى، يوم الأربعاء المقبل.

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وأوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد العام السوداني لكرة القدم، بحسب صحيفة مصادر نادي الكمال الكاملين حتى نهاية الموسم الحالي، بعد ادانته في قضية التواطؤ ، والتي كشف عنها أحد الحكام بتلقيه رشوة من أحد مسؤولي نادي الكمال في مباراته أمام الوحدة دنقلا.

وينتظر أن تتطور الأحداث خلال الساعات المقبلة بين الاتحاد العام للكرة واتحاد الكاملين، في حال إصرار الأخير على قراره بإعادة نادي الكمال للمنافسات المحلية، قبل انتهاء العقوبة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)