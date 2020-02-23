- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشرت في الإنترنت لقطات دراماتيكية توثق وفاة مهندس أمريكي غير مهني كان ينوي التوجه إلى الفضاء بواسطة صاروخ صممه بنفسه لتأكيد نظريته بأن الأرض ليست كروية بل مسطحة.
وأفادت تقارير صحفية أمريكية بأن مايك هيوز المعروف بـ”مايك المجنون” (64 عاما) توفي جراء محاولة إطلاق فاشلة لصاروخ يدوي الصنع كان ينوي أن يصعد بواسطته إلى ارتفاع 1.5 كيلومتر، وذلك في منطقة صحراوية قرب مدينة بارستاو في كاليفورنيا أمس السبت.
وأكد والدو ستاكس الذي كان يتعاون مع هيوز في تحضير الإطلاق أن التجربة فشلت والمهندس لقي مصرعه، دون شرح مزيد من التفاصيل.
وتظهر اللقطات المنشورة في الإنترنت لحظة إطلاق الصاروخ ومظلة يبدو أنها فتحت قبل الوقت اللازم، ما أدى إلى سقوط هيوز من ارتفاع عال على الأرض.
وكان “مايك المجنون” الذي أعرب مرارا عن ثقته بأن الأرض مسطحة وأبدى نيته التوجه إلى الفضاء لتأكيد ذلك، قد نجح عام 2018 في إطلاق نفسه إلى ارتفاع 570 مترا في عملية مماثلة وهبط بشكل حاد في صحراء موهافي.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رائد فضاء أمريكي كان يثق بأن الأرض مسطحة جراء إطلاق فاشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.