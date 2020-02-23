بوتين: الجيش الروسي في سوريا يدمر مجموعات إرهابية خطيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن القوات الروسية المتواجدة في سوريا تمكنت من القضاء على مجموعات إرهابية مجهزة بشكل جيد، وبالتالي وضعوا حدا لمخاطر كبيرة كانت تهدد روسيا على المدى البعيد.

وقال بوتين في حفل موسيقي أقيم اليوم بمناسبة عيد حماة الوطن في روسيا الإتحادية: “اليوم ، أصبح أمن روسيا في أيد أمينة”.

وأضاف: “ضباطنا وجنودنا مستمرون بثبات، وعلى مستوى جديد، في تطوير مهاراتهم العسكرية من خلال إلتزامهم بتنفيذ التدريبات القتالية والإستراتيجية”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنهم أكدوا احترافيتهم وفعاليتهم القتالية بكل ثقة، وثباتهم في تقديم أفضل ما لديهم خلال مهمتهم في سوريا، مؤكدا في ذلك قوله: “لقد دمروا مجموعات إرهابية كبيرة ومجهزة جيدًا ، ومنعوا تهديدات كبيرة كانت تشكل خطراً كبيرا لبلدنا على المدى البعيد، وساعدوا السوريين في الحفاظ على سيادة بلادهم وأمنهم”.

وشكر فلاديمير بوتين مرة أخرى جميع القوات المشاركة بالأعمال العسكرية في سوريا، على خدمتهم.

سبوتنيك