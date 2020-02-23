رواية مثيرة لشاهدحول رجل متهم بقتل صهره

كشف شاهد بحسب المجهر تفاصيل مثيرة حول اتهام رجل بقتل صهره ضرباً بالعصا في خلاف بينهما حول عقار، وذلك بمنطقة ريفي الوادي الأخضر بشرق النيل، وقالت السيدة عند مثولها أمام محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي “حاتم علي”، بوصفها زوجة والد المتهم وشاهدة الدفاع الأخير،

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إنها ليلة وقوع الجريمة كانت بالمنزل، وأثناء وجود المتهم أمام المنزل حضر المجني ‏عليه واستل سكينه محاولاً تسديد طعنة للمتهم والذي بدوره أخذ عصا وقام بضرب الضحية، ونفت السيدة وقوع شجار بين المتهم والمجني عليه ‏قبل وقوع الجريمة،

وبسماع إفادة الشاهدة التمس ممثل الدفاع إغلاق قضيته، وبدورها أغلقت المحكمة ملف قضيتي الدفاع والاتهام وحدد قاضي المحكمة جلسة من أول شهر مارس للقرار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)