الغرامة والتوبيخ لصاحب مخبز خالف ضوابط نقل الدقيق

قضت محكمة جنايات أم درمان وسط، برئاسة مولانا “فهمي كباشي”، بتغريم صاحب فرن (25) ألف جنيه وبرأت متهمين لعدم وجود بينة، على خلفية تصرف صاحب فرن في في (7) جوالات دقيق واعتبرت المحكمة بحسب صحيفة المجهر أن تصرف صاحب الفرن مثيراً للشك بنقل الدقيق من فرن لآخر دون حمل تصريح، معللاً المتهم الأول بأنه استلفها من فرن مجاور،

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وأثناء إعادتها على متن عربة كارو، تم ضبطه من قبل فرد من المباحث الخاصة بقطاع أمبدة، حيث تم اقتياده واثنين لقسم الشرطة، وبعد اكتمال التحريات تمت إحالتهم للمحاكمة بالمحكمة الخاصة بالطوارئ، حيث أقر المتهم الأول بالمسؤولية الكاملة عن الدقيق،

ونفى معرفة المتهمين بتفاصيل معاملته مع صاحب الفرن الآخر، وعليه أصرت المحكمة على تحميله مسؤولية خرق ضوابط نقل الدقيق من مكان لآخر، وأصدرت في مواجهته عقوبة الغرامة (25) ألف جنيه، وبالعدم السجن (6) أشهر، كما برأت المتهمين وأمرت بالإفراج عنهما فوراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)