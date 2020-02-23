الحكومة تتعهد بحسم ملف حلايب

التاريخ: 23-فبراير-2020
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تعهدت الحكومة بحسم ملف حلايب، وأكدت على سيادة البلاد على أراضيها وتوفيق أوضاعها القانونية باراضي الفشقة من خلال إعادة ترسيم الحدود مع الجارة إثيوبيا،
واعتبر خالد محمد إدريس الأمين مشرف مسار الشرق القيادي بالجبهة الثورية في تصريح صحفي، بحسب صحيفة اليوم التالى أن المكاسب التي تحققت لاهل الشرق كبيرة جدا، وأشار إلي إنها جاءت نتاج جهود كبيرة قام بها أبناء الشرق في المسار، وأكد أن الاتفاقيات ملك لجميع أبناء الإقليم ، “ولأول مرة ينال الشرق مثل هذه المكاسب التي تحققت لاهله”، وأضاف الحكومة أعادت الحق المسلوب لأهله.
واتفقت الحكومة مع مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مفاوضات السلام بجوبا علي انشاء مفوضية أراضي إقليمية بشرق السودان،
وأشارت إلي انها ستعمل ضمن المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي شرق السودان علي مراجعة قوانين تسوية الأراضي مع مراعاة الأعراف المحلية والتزمت بتكوين لجنة تحقيق عادلة بخصوص المهجرين وانصافهم ومراجعة الحصر وقرارات لجان التعويض وتوفير الخدمات الضرورية لهم، فضلا عن تكوين لجنة لمراجعة عقود سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت
، والتزمت الحكومة خلال نص الاتفاقية التي وقعتها مع مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مفاوضات السلام بجوبا بمعالجة أوضاع النازحين بالإقليم وتوفير الخدمات الضرورية لهم من مسكن امن وتعليم وصحة بجانب تفعيل قانون الغابات لمحاسبة المتسببين في القطع الجائر للغابات علي حساب الثروة الغابية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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