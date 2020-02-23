وزير الصحة يوجه بتوزيع أطباء الامتياز

التاريخ: 23-فبراير-2020
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وجه وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، اليوم “الأحد”، بحسب صحيفة مصادر بتوزيع أطباء الامتياز على المستشفيات.
وكان عدد من أطباء الامتياز الذين لم يتم توزيعهم على المستشفيات منذ عام كامل، حاصروا وزير الصحة الاتحادي داخل باحة الوزارة.
ورفع الأطباء لافتات تندد بالاهمال الذي لحق بهم طوال المدة المذكورة، في وقت سارع وزير الصحة بفتح أبواب مكتبه لهم، وتسلم مذكرة منهم، وتعهد بحل المشكلة، بعد أن استدعى الإدارة المختصة، وأمر بتوزيع أطباء الامتياز.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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