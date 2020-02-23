التربية : إجازة قانون المدارس الخاصة قريباً

التاريخ: 23-فبراير-2020
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أعلن المدير العام لإدارة التعليم الخاص بولاية الخرطوم، عبد الكريم حسن، إجازة قانون المدارس الخاصة الجديد بصورته النهائية قريباً.
وقال عبد الكريم ل صحيفةـ(مصادر)، القانون الذي طرحته وزارة التعليم الاتحادية مفتوح للنقاش، معلناً عن قبول الإدارة لأية وجهة نظر من صاحب أي مدرسة خاصة.
وكان أصحاب المدارس الخاصة اعترضوا على القانون الجديد، باعتبار أن بعض مواده تنص على مراجعة حسابات أي مدرسة خاصة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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