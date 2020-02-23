حمدوك يتدخل لاطلاق سراح علي الحاج

علمت (مصادر)، أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، رمى بثقله لاطلاق سراح الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، د. علي الحاج، والسماح له بالسفر إلى ألمانيا.

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ووفقاً لمعلومات حصلت عليها صحيفة (مصادر)، فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هاتف النائب العام واستعجله لاتخاذ الإجراءات التي تسهل مغادرة علي الحاج البلاد لتلقي العلاج.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)