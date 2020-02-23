طلاب الانتساب يتهمون التعليم العالي بالتحايل على قرار المحكمة العليا

اتهم طلاب بالجامعات الحكومية السودانية وزارة التعليم العالي بالمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة القومية العليا بإلغاء التمييز في شهادة التخرج بين طلاب الدراسة بالانتساب والنظامي.

وتعقد المحكمة اليوم (الأحد) جلسة تنفيذ فاصلة في القضية ، فيما أعلن تجمع الطلاب والخريجين عن وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء ووزارة العدل بالخرطوم.

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وقال عضو التجمع “فضل الله محمد” لـ(المجهر) إنهم دفعوا بدعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي منذ عام 2016م، لكن الوزارة ظلت تمارس التحايل على قرار المحكمة، وأضافوا أن المستشار القانوني للوزارة أكد لهم أن القرار تم باتفاق مع دول خارجية لتمييز الانتساب من النظامي خلال النظام السابق.

بحسب صحيفة المجهر السياسي، قال عضو تجمع وطلاب الانتساب، إن أكثر من (500) طالب وخريج تضرروا من قرار الوزارة بكتابة تعليم عن بعد في شهاداتهم مما أضعف فرصهم في سوق العمل، فضلاً عن عدم اعتراف الكثير من مراكز الخدمة المدنية بالشهادات .

واتهم الطلاب، وزير التعليم العالي “انتصار صغيرون” بالالتفاف على قرار المحكمة بإصدار قرار يقضي بعدم كتابة نوع الدراسة لطلاب الانتساب الذين تم قبولهم قبل العام 2013م ـ 2014م وإبقاء كلمة نظامي على الشهادات النظامية بالرغم من أن لوائح القبول تنص على أن يمنح خريج الانتساب شهادة تعادل شهادة الخريج النظامي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)