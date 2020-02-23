عاجل| الجنيه السوداني في خطر (سعر جديد لـ الدولار الأمريكي)

الجنيه السوداني

واصل الجنيه السوداني في السوق الموازي (السوداء) انخفاضه بوتيرة متسارعة امام العملات الاجنبية؛ في وقت بداية البنك المركزي في تعويم غير معلن لقيمة العملة الوطنية. وقال عبد القادر ياسر؛ متعامل في السوق الحر بالخرطوم؛ ان سعر الدولار اليوم (الاحد) بلغ 105 جنيها؛ فيما خفض المركزي السعر الرسمي إلى 53 حنيها. واضاف في افادة ل(اخبار الخليج 365) إن الجنيه فقد خلال اسبوع مالايقل عن 5 في المائة من قيمته؛ متوقعا ان يسجل انخفاض مع شح العرض وزيادة الطلب. وبلغ سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء؛ 28 جنيها؛ و27٫89 للريال السعودي؛ فيما تجاوز سعر الجنيه المصري حاجز 7 جنيهات سودانية. في موازاة ذلك تم تٱجيل مؤتمر اصدقاء السودان المزمع عقده بالخرطوم في مارس الى يونيو المقبل؛ حيث كانت تتوقع الحكومة تلقيها دعم مالي لتنفيذ مشروعات موازنة 2020.



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