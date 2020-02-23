إيطاليا تلغي مهرجان “البندقية” بسبب تفشي فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت السلطات المحلية الإيطالية، مساء اليوم الأحد 23 فبراير/شباط، إلغاء مهرجان “البندقية”، بسبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد في البلاد.

وقال رئيس منطقة “فينيتو”، لوكا زايا، في تصريحات لوكالة “رويترز” إن السلطات قررت إلغاء مهرجان “البندقية” المقرر إقامته يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، والذي كان جاذبا لعدد كبير من السياح في جميع أنحاء العالم.

وتابع زايا “الكرنفالات والمهرجانات التي كان مقرر إقامتها يومي الأحدث والاثنين، تم إلغائها، وتم تعليق كافة الأحداث الترفيهية والرياضية، حتى الأول من مارس/آذار المقبل”.

وأشار زايا إلى أن أول حالتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البندقية، حيث كان المسؤولون يكافحون لاحتواء تفشي المرض شمالي إيطاليا.

وكان رئيس مقاطعة لومباردي، أتيليو فونتانا الإيطالي أن عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة لومباردي الإيطالية بلغ 89 شخصًا.

وبالتالي، تجاوز العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا 100 حالة.

وفقا لأحدث البيانات، توفي شخصان من الفيروس في البلاد، تم تسجيل حالات الإصابة في خمس مناطق في إيطاليا، وأكبر عدد من المصابين – في لومباردي.