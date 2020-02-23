شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الجيش المالي مقتل 3 من جنوده وإصابة 5 آخرين بهجوم مسلح استهدف وحدة عسكرية بوسط البلاد.

نواكشوط – سبوتنيك. وذكر الجيش المالي، في بيان اليوم الأحد، “مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي استهدف وحدة عسكرية في بلدة بامبارامودي بمنطقة تمبوكتو وسط البلاد”.

وأوضح أن الهجوم وقع صباح اليوم، وأن الحصيلة المؤقتة تشير إلى مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين تم نقلهم بمروحية إلى مدينة سفاري القريبة”.

كما أكد الجيش إرسال طائرات عسكرية إلى المنطقة لفرض السيطرة وتعقب المهاجمين.

وهذا هو ثالث هجوم يتعرض له الجيش المالي منذ مطلع فبراير/ شباط الجاري. المادة السابقة طائرات دولة عربية تستعد لـ”الغزو الأكبر” من نوعه منذ ربع قرن المقالة القادمة إيطاليا تلغي مهرجان “البندقية” بسبب تفشي فيروس “كورونا”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على وحدة عسكرية وسط مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.