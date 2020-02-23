طائرات دولة عربية تستعد لـ”الغزو الأكبر” من نوعه منذ ربع قرن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت إحدى الدول العربية، مساء أمس السبت، استعدادها لمواجهة أسراب الجراد التي غزت البلد، وذلك باستخدام آليات حديثة، مثل طائرات مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى مبيدات كيميائية صديقة للبيئة.

وعقب اجتماع موسع، قال وزير الزراعة والري الصومالي سعيد حسين عيد، في مؤتمر صحفي، إن “أسراب حشرة الجراد ألحقت أضرارا بمساحات شاسعة من أراضي الزراعة والرعي، تقدر بـ100 ألف هكتار (10 آلاف متر مربع)، حيث تتغذى على الأوراق والأزهار وقشور النباتات ما أثر سلبا على الأمن الغذائي”.

وأضاف أن “الصومال في حالة تأهب للتقليل من آثار الجراد على البيئة، خلال موسم الربيع، الذي يبدأ في مارس/ آذار المقبل، حيث ينمو الجراد بكثرة. وتابع أن “الوزارة ستستخدم آليات حديثة تصل الصومال قريبا، مثل طائرات لرش الجراد جوا، وهي الطريقة الأكثر فعالية”.

ومضى قائلًا إن “الوزارة ستعمل، بالتعاون مع الأقاليم الفيدرالية، على تأهيل كوادر مختصة لمكافحة الجراد، وإنشاء مراكز تحكم لجمع معلومات في كل الأقليم”، مشددا على أن الوزراة ستحرص على استخدام مبيدات كيميائية صديقة للبيئة حتى لا تؤثر سلبا على صحة الإنسان والبيئة”.