التاريخ: 23-فبراير-2020
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كشف مصدر عن هجرة أكثر من (16) ألف استاذ جامعي لخارج السودان في الفترة من العام 2015م وحتى مطلع 2020م بسبب ضعف الأجور.
وقال مصدر بوزارة التعليم العالي، إنه هاجر من جامعة النيلين وحدها منذ 2015م نحو (750) أستاذاً جامعياً للعمل بدولتي السعودية والإمارات بنسبة (40%) من هيئة التدريس بالجامعة البالغ عددهم (2000) أستاذ، وأشار المصدر، إلى أن الهجرة تسير باضطراد، وحذر من مغبة عدم تطبيق الهيكل الراتبي الذي أجيز خواتيم عام 2017م.
وفي السياق كشف الأستاذ المشارك البروفيسور محمد عثمان صالح، مدير جامعة سابق بحسب صحيفة الصيحة، أنه يتقاضى سبعة آلاف جنيه فقط “أقل من مائة دولار”، وقال: “هنالك مجموعة مقدرة من أساتذة الجامعات في طريقها للهجرة والعمل بالخارج نسبة للوضع السيئ الذي يعيشونه، وهنالك طلبات من الخليج وأوروبا لاستيعابهم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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