النيابة تجدد حبس المتهمين في بلاغات الثراء الحرام

التاريخ: 23-فبراير-2020
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أسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، مع “وداد بابكر” حرم الرئيس المخلوع عمر البشير، عن امتلاكها مجموعة من الأراضي والعقارات باسمها وأسماء أبنائها.
وأفادت مصادر، بأن النيابة حجزت على كافة الممتلكات والعقارات التي تمتلكها “وداد”، وقالت: “ما زالت التحقيقات مستمرة، بجانب بعض الإفادات التي لم تكتمل بعد”، وتوقعت إحالة الملف للمحكمة قريباً.
وكشفت المصادر أن النيابة خاطبت رسمياً الجهات المعنية بحجز ممتلكات “وداد” بالبنوك ومسجل عام الأراضي، بجانب سوق الأوراق المالية.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإن النيابة جددت حبس المتهمين في كافة البلاغات المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه، وأشارت لاستمرار التحقيق معهم لإثبات وجود بينة مبدئية، وإحالة ملفاتهم للمحكمة أو شطب البلاغات في مواجهتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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