التاريخ: 23-فبراير-2020
5 مشاهدة
اعتذرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس لمشتركيها وجمهورها عن الخطأ الذي صاحب بث بيان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء الجمعة، حول استخدام العنف المفرد ضد المتظاهرين.
ووصفت الخطأ به “غير المقصود”، حيث أخطأ فريق الوكالة في بث جملة وجهها حمدوك لفريق التصوير كان ينبغي إزالتها (منتجتها) قبل البث.
ووعدت الوكالة بحسب صحيفة الصيحة، بالتحقيق الحازم في الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (سونا) تعتذر عن بث كواليس بيان “حمدوك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.