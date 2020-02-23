(سونا) تعتذر عن بث كواليس بيان “حمدوك”

اعتذرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس لمشتركيها وجمهورها عن الخطأ الذي صاحب بث بيان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء الجمعة، حول استخدام العنف المفرد ضد المتظاهرين.

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ووصفت الخطأ به “غير المقصود”، حيث أخطأ فريق الوكالة في بث جملة وجهها حمدوك لفريق التصوير كان ينبغي إزالتها (منتجتها) قبل البث.

ووعدت الوكالة بحسب صحيفة الصيحة، بالتحقيق الحازم في الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)