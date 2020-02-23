أصحاب العمل ينتقد عدم قدرة الحكومة على التواصل مع الشعب

أعاب رئيس لجنة تسيير إتحاد أصحاب العمل، هاشم مطر على الحكومة الانتقالية عدم قدرتها على التواصل مع الشعب بالشكل الذي يرضي طموحه.

وقال مطر لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أمس إن التواصل بين الحكومة التنفيذية والمواطن لابد أن يكون أقوى.

Advertisements

وأكد مطر عدم وجود خيار للحكومة الانتقالية سوى النجاح على الرغم من كل المعطيات والتحديات والظروف غير الطبيعية التي تمر بها.

وأضاف بحسب صحيفة الجريدة: أننا نطمح في تقديم شي جديد في مجال الاعمال في هذه المرحلة الحرجة. وأشار إلى سعي الاتحاد لتطوير قطاع الأعمال بالبعد عن الفساد والمحسوبية لافتاً إلى وجود تجارب ثرة للقطاع الخاص في دول مجاورة يتفوق عليها السودان لوجود تجارب يمكن تطويرها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)