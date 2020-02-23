قيادي ثوري يضع قائمة الولاة المدنيين في (فتيل)

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 33 مشاهدة وجه القيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت انتقادات عنيفة للقائمة التي دفعت بها الحرية والتغيير للولاة المدنيين. Advertisements وقال بحسب صحيفة الجريدة انها مليئة بالمحاصصات وتعبر عن صراعات مكتومة بين مكونات وكتل التحالف، داعياص حمدوك لرفضها مثلما رفض القائمة الولى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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