آخر برامج قدمتها الإعلامية الراحلة “رتاج الأغا”

أفاد عدد من العاملين بقناة النيل الأزرق بأن الإعلامية الراحلة رتاج الأغا كانت تعمل بجد واجتهاد في آخر أيامها وبصورة أنشط وأكثر حيوية من ذي قبل، فقد سجلت في الأسبوع المنصرم حلقة لم تبث بعد، عن الراحل مصطفى سيد أحمد، وكان بمعيتها كل من الفنانة آمال النور والموسيقار سعد الدين الطيب ويحيى فضل.

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فيما قدمت يوم الخميس المنصرم حفل جائزة الطيب صالح بقاعة الصداقة. وزادت في نشاطها وحيويتها عندما سدّت لزميلتها عفاف حسن أمين برنامج صباح الجمعة. وواصلت عملها حتى السبت. عندما قدمت برنامج مساء جديد وعندما كانت بمعية المخرج الكبير شكر الله خلف بقاعة الصداقة قالت له بحسب صحيفة السوداني: (أنا مرهقة قليلاً سأذهب لأرتاح لأني شغالة الجمعة والسبت) ليأتي خبر وفاتها في منتصف الأسبوع كالصاعقة على زملائها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)