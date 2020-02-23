وقفة احتجاجية أمام مدرسة سان فرانسيس

نفذ أولياء أمور تلاميذ مدرسة سان فرانسيس وقفة إحتجاجية طالبوا فيها بتشكيل مجلس آباء للمدرسة بالتعاون مع إدارة المدرسة وخلق قنوات إتصال بين أسر التلاميذ والمدرسة حتى لا يتعرض الأطفال لمشاكل أثناء المواكب والمسيرات.

وإجتمع وفد ممثل أولياء أمور التلميذات صباح امس، مع مديرة المدرسة والوكيل وقال ممثلي الأسر لصحيفة الجريدة، أن مديرة المدرسة ذكرت لهم أن لوائح الكنيسة لا تسمح بتشكيل مجلس آبا للمدارس التي تتبع لها، لكن ممثلي الأسر أصروا على أن لائحة وزارة التربية تتيح لهم ذلك. وأعلنت أسر التلميذات أنها ستصعد الأمر إلى الجهات العليا وستنتخب مجلس آباء بصورة ديمقراطية للمساهمة في دعم المدرسة.

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وفي السياق ذكرت مصادر طبية من مستشفى المودة أن المستشفى استقبل ثلاث حالات لبنات أصبن بالإختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلق في المدرسة. وقالت ذات المصادر إن إدارة المستشفى اتصلت بإدارة مدرسة سان فرانسيس وأبلغتها أن تلميذة فاقدة الوعي تتبع لهم، لكن لم يحضر أحد من إدارة المدرسة، وبعد ساعتين من وصول الطالبة الأولى وصلت أختان من ذات المدرسة تعرفن على التلميذة فاقدة الوعي، وعاودت المستشفى الاتصال بالمدرسة من أجل الاتصال بولي أمر التلميذة.

وقال ممثل أسر التلميذات إن عدم التواصل الجيد بين المدرسة والأسر خلق ربكة في كثير من الأوقات، لذلك كثيراً ما نطلب من المدرسة إنتخاب مجلس آباء لخلق هذه العلاقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)