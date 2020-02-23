عاجل.. نبيل اديب: مهمة لجنة فض الاعتصام تحديد المسؤولية الجنائية

الأحد 23 فبراير 2020

كتب محمد أمين

أكد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة، المحامي نبيل اديب، أن مهمة اللجنة تحديد المسؤولية الجنائية ورفع التوصيات إلى النائب العام لتحويل الملف إلى المحكمة.



وأضاف في تصريحات له، اليوم: “لاتملك اللجنة الحق في اعلان نتائج التحقيق للعامة”، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق لن تصدر توصيات، لكن ستقوم بتحديد مسؤوليات جنائية يترتب عليها توجيه اتهامات جنائية لمن يظهر من نتائج التحقيقات ووجود ما يدعو لاتهامه بارتكاب جريمة بعينها.

وقتل واصيب المئات في احداث فض الاعتصام امام بوابة القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 من يونيو الماضي.