خبير إقتصادي يطالب المطاحن الحكومية بإستعادة سيطرتها على الدقيق

الخليج 365 : أكد الخبير الاقتصادي د. النور جادين بضروة سيطرة الدولة على السلع الاستراتجية خاصة الدقيق، وأضاف لابد أن تقوم الدولة بمسؤوليتها كاملة، وقال الآن المواطن (جعان)، وأشار جادين في تصريح لـ(آخر لحظة) أن سيطرة القطاع الخاص على السلع الضرورية أضرت بالمواطن، وقال ليس من الحكمة أن تترك الدولة أمر المواطن ومعيشته في أيدي التجار، وطالب القائمين على أمر المطاحن الحكومية بالسيطرة على الدقيق، وإبعاد القطاع الخاص من هذه السلعة الهامة المادة السابقة الفنانة نانسي عجاج خارج (عضوية) اتحاد الفنانين

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