الفنانة نانسي عجاج خارج (عضوية) اتحاد الفنانين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفاد مسؤول رفيع المستوى بشؤون العضوية باتحاد الفنانين أن هناك عدداً كبيراً من الفنانين ليس لديهم عضوية قيد باتحاد الفنانين ..ومن بينهم الفنانة نانسي عجاج. وقال شروط عضويتنا ليست صعبة. فهي لجنة تجيز الصوت وفق الأسس الفنية الموضوعه له. بجانب خمسة أعمال خاصة . للمتقدم أو أن يكون فناناً مشهوراً يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة ويتم استثناء طلبة كلية الموسيقى والدراما.

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