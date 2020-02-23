إنطلاق معرض دواجن السودان غداً الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع مدير شركة أكسبو تيم أسامة مصطفى أن قطاع الدواجن موعود بطفرة كبيرة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى تلاشي كل الأسباب التي تحول دون تطوره، وأضاف أن القطاع لا يواجه أي إشكالية في الإعلاف التي تمثل 70% من تكلفة الإنتاج، كاشفاً عن ارتفاع استهلاك الفرد من لحوم الدواجن إلى ثلاثة كيلو، في العام داعياً إلى العمل الجاد ليأخذ القطاع مكانته والاستفادة من الميزات النسبية، وأعلن خلال مؤتمر صحفي أمس عن انطلاق معرض دواجن السودان غداً الثلاثاء تحت رعاية وزير الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن المعرض يستمر خلال الفترة من 25-27 من فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 400 شركة يمثلها أكثر من 1000 من رجال الأعمال العرب والأجانب، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الوطنية ومؤسسات وهيئات حكومية، وقال أسامة إن المعرض يشهد نقلة نوعية من حيث عدد الشركات العالمية من حوالي 33 دولة تعرض خدماتها ومنتجاتها لأول مرة في السوق السوداني، وأبان أن من ضمن فعاليات المعرض عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في السودان ورصفائهم من أمريكا وأوربا و مصر وسوريا والسعودية والإمارات وكينيا، وبعض دول الاتحاد الأوربي وشرق آسيا من أجل خلق شراكات في مشاريع زراعية وحيوانية، بالإضافة إلى زوار من أمريكا وإنجلترا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وإيطاليا وألمانيا نتيجة للمجهود الدائم من أجل تطوير معرض دواجن السودان