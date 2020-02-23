عرض مغري من (الهلال) لرشا الرشيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر بقناة الهلال الفضائية ان ادارة القناة اعدت عرضا مغرياً للمذيعة رشا الرشيد للظهور عبر شاشتها. وأضاف المصدر بحسب صحيفة آخر لحظة ان العرض سيتم وضعه على طاولة رشا خلال هذا الاسبوع، وفي حال موافقتها ستطل المذيعة الكبيرة على مشاهدي القناة عبر برنامج توثيقي حواري ضخم خلال شهر رمضان.

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