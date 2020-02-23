خلاف حاد بسبب حفل (الحوت) بالإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

احتد عدد من معجبي الفنان محمود عبد العزيز وبعض المجموعات الخيرية باسمه بسبب حفل غنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بقولهم إن الحفل يحمل أهدافاً تجارية وربحية بحتة لا علاقة لها بمشروع (الحوت) الفني والإنساني.

فيما أظهر الشاعر أمين محمد طاهر خال الفنان بحسب صحيفة السوداني، عدم رضاه على ذلك الحفل وفقاً لعدد من (البوستات) التي أطلقها عبر حسابه الخاص بـ(فيسبوك) وعلق صاحب (منو القال ليك) قائلاً: (الحوت مدرسة وفن وثقافة وكفاية لحدي هنا).