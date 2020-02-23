ارتفاع تذكرة العمرة بالبحر إلى 56 ألف جنيه

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ارتفعت تذكرة العمرة بالبحر الى 56 ألف جنيه ابتداء من امس الاول عقب توجيه ادارة الحج والعمرة، الشركات العاملة في مجال النقل البحري باضافة رسوم المغادرة والخدمات الامنية.

وخاطبت الشركات بدورها وكالات السفر والسياحة وابلغتها بحسب صحيفة الجريدة بالتكلفة الجديدة، بالاضافة الى رسوم الضرائب والزكاة المترتبة على هذه الزيادة بجانب وجود رسوم مغادرة تدفع لهيئة الموانيء البحرية ومضمنة مسبقاً مع التذكرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)