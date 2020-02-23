في أول برنامج من البرامج التي كانت تقدمها المذيعة الراحلة “رتاج الأغا” خيم الحزن والأسى على وجوه الفريق العامل بعد أن ارتدوا الأسود حداداً وتركوا مكان جلوس الراحلة شاغراً وهم يقدمون برنامج (صباح الجمعة) الذي كان من المؤمل أن تقدمه الراحلة رتاج الأغا، فيما دخل المخرج الصادق السر بحسب صحيفة السوداني، في موجة من الحزن حتى بللت دموعه الأجهزة وخنقته العبرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول حلقة بدون “رتاج”.. المخرج الصادق السر يذرف الدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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