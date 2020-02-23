نانسي عجاج خارج (عضوية) اتحاد الفنانين

أفاد مسؤول رفيع المستوى بشؤون العضوية باتحاد الفنانين أن هناك عدداً كبيراً من الفنانين ليس لديهم عضوية قيد باتحاد الفنانين.. ومن بينهم الفنانة نانسي عجاج.

وقال المسؤول بشؤون العضوية بحسب صحيفة السوداني، أن شروط عضويتنا ليست صعبة، فهي لجنة تجيز الصوت وفق الأسس الفنية الموضوعة له، بجانب خمسة أعمال خاصة، للمتقدم أو أن يكون فناناً مشهوراً يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة ويتم استثناء طلبة كلية الموسيقى والدراما.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)