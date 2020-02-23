التحقيق مع مشتبه بهم في بلاغ مقتل اجنبي ببحري

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : حوادث 10 مشاهدة تحقق شرطة الدروشاب مع عدد من المشتبه بهم في بلاغ مقتل اجنبي بمنطقة السامراب. Advertisements وتشير الوقائع الاولية للبلاغ بحسب صحيفة الدار، ان خلافاً وقع بين المتهم والمجني عليه بالقرب من سوق السامراب ليقوم المتهم بتسديد طعنة للقتيل بسكين اودت بحياته في الحال ليتم اخطار الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وباورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة كما دون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي بقسم شرطة الدروشاب ولا زال التحري جار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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