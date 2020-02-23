التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة من المقرر ان تبدأ اليوم 23 فبراير اولى جلسات محاكمة ستة متهمين بقتل الملازم شرطة عصام محمد نور بطلق ناري داخل منزله بمنطقة امبدة بام درمان. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، كانت محكمة جنايات الاوسط ام درمان قد اجلت الجلسة الاولى وذلك حتى يتسنى لاحد المتهمين احضار محامي للدفاع عنه ولاعضاء فرصة للاطراف للاطلاع على الملف وقد شهدت المحكمة الاولى حضوراً كبيراً ولافتاً لدفعة المرحوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم اولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الملازم شرطة عصام محمد نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.