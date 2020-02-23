(الباشكاتب) مطلوب في لندن ودبلن

يغادر الموسيقار محمد الامين بصحبة الموسيقار الدكتور الفاتح حسين، في غضون الايام المقبلة الى لندن وايرلندا لاحياء عدد من الحفلات، بدعوة خاصة من المدارس السودانية ببريطانيا.
وسوف يكون الحفل الرئيس بحسب صحيفة آخر لحظة، سيكون يوم 29 فبراير الحالي بمدينة لندن، ثم تليه عدد من الحفلات بالمدن الكبرى، منها اكسفورد، ومانشستر وكارديف، ثم حفلات بعاصمة ايرلندا دبلن، ينظمها الاطباء السودانيين بايرلندا، وتتكون الفرقة الموسيقية من اعضاء فرقة السمندل والمؤسسين لها والمتواجدين حالياً باميركا وانجلترا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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