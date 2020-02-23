انطلاقة حفلات وكورال الخرطوم الفيلهارموني

اعلن الموسيقار يوسف الموصلي عن انطلاقة اوركسترا وكورال الخرطوم الفيلهارموني في الاسبوع الاول من مارس القادم، من خلال حفل جماهيري كبير بالساحة الشعبية.

وكشف الموصلي في حديث له بحسب صحيفة آخر لحظة عن مساع يقودها مع عدد من اهل الفن لتوحيد كلمة وجهود كل من الكيانات ذات الصلة بالموسيقى لاعادة الفن السوداني لسيرته الاولى ومواكبته للمرحلة. الموصلى اطل على جمهوره مساء الخميس الماضي عبر سهرة باذاعة هوى السودان، قدمها الشاعر الكبير مدني النخلي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)