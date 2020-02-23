اعلن الموسيقار يوسف الموصلي عن انطلاقة اوركسترا وكورال الخرطوم الفيلهارموني في الاسبوع الاول من مارس القادم، من خلال حفل جماهيري كبير بالساحة الشعبية.
وكشف الموصلي في حديث له بحسب صحيفة آخر لحظة عن مساع يقودها مع عدد من اهل الفن لتوحيد كلمة وجهود كل من الكيانات ذات الصلة بالموسيقى لاعادة الفن السوداني لسيرته الاولى ومواكبته للمرحلة. الموصلى اطل على جمهوره مساء الخميس الماضي عبر سهرة باذاعة هوى السودان، قدمها الشاعر الكبير مدني النخلي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاقة حفلات وكورال الخرطوم الفيلهارموني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.