السلطات المصرية تلغي حفل صباحي في اسوان

الغت السلطات المصرية الحفل الذي كان مقرراً ان يحييه الفنان معتز صباحي بمدينة اسوان مساء أمس “الجمعة”. Advertisements وأوضحت صفحة مجموعة معتز صباحي على موقع فيسبوك بحسب صحيفة آخر لحظة، ان عدم توفير التصاديق المطلوبة للحفل من الجهة المنظمة بالاضافة الى موقع الحفل غير المناسب لحفل جماهيري كبير اديا الى الالغاء. وأكدت المجموعة انه سيتم الاعلان عن موعد وموقع جديد للحفل خلال الايام القادمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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