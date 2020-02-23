مشار يؤدي اليمين نائبا لسلفا كير ويتعهد بالوفاء للجنوب

التاريخ: 23-فبراير-2020
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أدى زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار اليمين في جوبا أمس، ليتولى منصب نائب الرئيس سلفا كير، ويلتحق بالسلطة رسميا في البلد الغارق في الحرب منذ 6 أعوام.
وقال مشار أمام عدد من الدبلوماسيين وممثلي دول الجوار، بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بحسب صحيفة آخر لحظة قال: “أقسم أن أكون وفيا لجمهورية جنوب السودان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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