مشار يؤدي اليمين نائبا لسلفا كير ويتعهد بالوفاء للجنوب

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 26 مشاهدة أدى زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار اليمين في جوبا أمس، ليتولى منصب نائب الرئيس سلفا كير، ويلتحق بالسلطة رسميا في البلد الغارق في الحرب منذ 6 أعوام. Advertisements وقال مشار أمام عدد من الدبلوماسيين وممثلي دول الجوار، بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بحسب صحيفة آخر لحظة قال: “أقسم أن أكون وفيا لجمهورية جنوب السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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